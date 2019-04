OM: Verdachte fatale overval Hoogeveen mag niet naar huis

Op 18 oktober kwam de Hoogevener om het leven, nadat Hagenaar W. hem aanreed op de parkeerplaats bij het Kaaplaantje achter zijn restaurant. “Een noodlottig ongeval”, zei W.’s advocaat dinsdagmiddag in de rechtbank in Assen.Zijn cliënt kan hooguit worden gezien als oplichter, stelt de advocaat, maar niet als overvaller. Na zes maanden voorarrest wordt het tijd dat de rechtbank hem vrijlaat, vindt zijn advocaat, zeker omdat nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Het onderzoek loopt nog. De rechtbank in Assen beslist daar woensdag over.Volgens het Openbaar Ministerie beroofde de Hagenaar Encheng Wang op de avond van 18 oktober van tienduizenden euro’s en wilde hij er daarna vandoor, terwijl de kok van het restaurant en eigenaar Wang nog aan de auto hingen. De kok viel het eerst. Wang raakte zwaargewond toen de auto met zo’n 60 kilometer per uur tegen een betonnen muurtje reed. Ook Alifu W. zelf raakte daarbij ernstig gewond. Hij overleefde de botsing, Wang niet.Het OM onderzoekt ook of W. en twee medeverdachten van de overval in Hoogeveen verantwoordelijk zijn voor het beroven van een Chinese man in Almere in 2017. Daar zijn aanwijzingen voor, bleek dinsdagmiddag in de Asser rechtbank, maar het onderzoek loopt nog. Zijn advocaat De Leon zegt dat zijn cliënt nog niet is aangehouden of verhoord in de Almeerse zaak.Over de fatale aanrijding in Hoogeveen zegt de advocaat dat W. juist geld kwam brengen in plaats van roven op de avond van 18 oktober. Via een chatsite had hij Wang leren kennen. De Hoogevener had Chinees geld nodig om te investeren in zijn geboorteland en Hagenaar W. juist euro’s, omdat hij in Nederland een restaurant wilde beginnen. Ze spraken een geldruil af.Op de avond van de ontmoeting zou de vader van de Haagse verdachte in China geld overmaken op de Chinese rekening van Wang, beloofde W. Het was helemaal niet gebeurd, maar ondertussen kwam hij wel naar Hoogeveen om hetzelfde bedrag in euro’s bij Wang op te halen, het ging om 75.000 euro. Volgens W.'s advocaat gaven Wang en zijn kok hem een tas met daarin briefgeld. Toen W. het ging tellen, zou hij op zijn hoofd zijn geslagen en uit reactie hebben willen vluchten, waarna het ongeluk gebeurde.De kok van het Hoogeveense restaurant heeft volgens de advocaat vorig jaar bij de politie verklaard dat W. uit de auto kwam rennen en toen het geld van hem en Wang afpakte. Vorige maand verklaarde hij tijdens een nieuw politieverhoor dat hij niet goed heeft gezien wat er precies is gebeurd, omdat hij met zijn telefoon bezig was. “Mijn cliënt is de auto niet uit geweest. Dat blijkt ook uit camerabeelden van de parkeerplaats”, aldus de advocaat. W. is de enige verdachte die nog vastzit.