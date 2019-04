Twaalfjarige Charlie Chaplin-fan: 'Ik vier zijn leven'

"Het is zijn verjaardag en dat vier ik natuurlijk ook. Op twintig april organiseer ik in Coevorden een Charlie Chaplin-middag waar zijn films te zien zijn en waar een toneelstuk wordt opgevoerd", vertelt hij trots.Toch was Donkers niet altijd fan van Chaplin. In eerste instantie was hij zelfs een beetje bang voor de filmster. "Ik vond hem er gek uitzien. Maar later deed ik onderzoek naar hem en toen vond ik het wel heel fascinerend wat hij allemaal gedaan heeft." Ook de verhalen dat Chaplin communistische sympathieën had, bleven niet achter in Donkers' onderzoek. Het is één van de dingen die Bonders als schokkend benoemd, maar hij is sceptisch. "Het is nooit bewezen."Uiteindelijk heeft de twaalfjarige een theaterstuk geschreven over het leven van de filmster. Dat mondde vervolgens uit in een boek. "Ik hoop gewoon dat meer mensen weten wat voor genie Charlie Chaplin was en", gaat Donkers door "dat hij één van de mensen was die de film zoals hij nu is, heeft uitgevonden."In Podium Zuidhaege in Assen kreeg Donkers vandaag de kans om zijn Chaplin-imitaties aan RTV Drenthe te laten zien. Dat is wat hij voor een groter publiek ook wil doen. De loopjes, de stok en de gezichten die de inmiddels overleden filmster succesvol maakte, komen weer tot leven als Donkers op het podium staat. "Het is niet makkelijk, want hij deed het allemaal op zijn manier, zijn manier is uniek."Zijn boek is geschreven in de vorm van een filmscript, zodat de twaalfjarige fan Charlie Chaplins leven kon beschrijven met de manier waar Chaplin's groot is geworden. Voor Donkers heeft daarbij een doel: "Ik hoop dat er mensen zijn die het boek ooit willen opvoeren. Met mij in de hoofdrol", voegt hij er lachend aan toe.