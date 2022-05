Groningen Airport Eelde kan dit weekend zestien vluchten overnemen van Schiphol

Groningen Airport Eelde (GAE) verwacht in de twee weekenddagen zeker zestien extra vluchten van luchthaven Schiphol over te kunnen nemen. Schiphol wil onbeheersbare drukte voorkomen en overlegt met luchtvaartmaatschappijen over een oplossing, waarbij de nadruk ligt op het verplaatsen van vluchten.

Op GAE is er ruimte om voor een korte periode één à twee vluchten per uur extra af te handelen. 'Dat komt neer op acht à zestien vluchten per dag', legt een woordvoerder van GAE uit tegen RTV Noord

De problemen op Schiphol, met name door personeelstekorten, zijn er sinds enkele weken. Groningen Airport Eelde bood vorige week al aan om vluchten van de grootste luchthaven van Nederland over te nemen.

Zeker 35 vluchten naar andere luchthavens

Regionale vliegvelden kunnen in totaal het komende weekend zeker 35 vluchten overnemen van luchthaven Schiphol. Rotterdam The Hague Airport neemt elf vluchten over. Eindhoven Airport heeft aangeboden om zaterdag en zondag in totaal acht vluchten over te nemen.

Naar Rotterdam wijken zes vluchten van touroperator Corendon uit en vier van TUI. Transavia verplaatst één vertrekkende vlucht van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport.

Personeelstekorten Schiphol

Schiphol kampt met personeelstekorten bij de beveiliging en de afhandeling van bagage en passagiers. Vorig weekend vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen om boekingen te schrappen zodat de vertrekhallen niet te vol zouden lopen. Tientallen vluchten werden geschrapt. Dat is voor komend weekend nog niet aan de orde, hoewel de luchthaven het ook nog niet volledig wilde uitsluiten.

Hoeveel vluchten van Schiphol kunnen uitwijken naar andere vliegvelden hangt van diverse factoren af. Zo moeten er voor elke over te nemen vlucht berekeningen voor bijvoorbeeld het geluid gemaakt worden.