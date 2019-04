Schaapskudde Exloo keert terug in het dorp

Er hangt nog wel één voorwaarde aan: de gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het bedrag dat de gemeente aan de kudde wil geven. Dat gaat dit jaar om ongeveer 23.000 euro.Het bedrag heeft het bestuur van de kudde nodig om de herder volgens de cao te betalen. Dat gebeurde voorheen niet. Vanaf 2020 wil de gemeente structureel gaan meebetalen aan de kudde. Voor dit jaar wordt dit geld uit een andere pot gehaald.De dagelijkse wandeling - een eeuwenoude traditie - van de schaapskooi naar de hei en weer terug, werd vorig jaar zomer afgeschaft. Stichting Schaapskudde Exloo vond de wandeling niet meer veilig genoeg omdat sommige automobilisten niet meer wilden wachten tot de kudde gepasseerd was. Ook klaagden omwonenden over grazende schapen in hun tuin.De stichting de noodklok over de financiën. De kooi heeft een reparatie nodig en de herder moet goed betaald worden, aldus het bestuur vorige zomer."Wij hebben gezegd dat we wel extra geld willen geven om de herder goed te kunnen betalen", zegt wethouder Albert Trip. "Maar dan is er de voorwaarde dat ze weer op de kooi gaan lopen.""De kudde heeft momenteel een reëel probleem", vervolgt Trip. Als de gemeente niet bijspringt, dan wordt het een lastig verhaal. Tijdens de tussentijdse evaluatie van het cultuurbeleid 2017-2020 bleek dit vorige week voor de gemeenteraad geen optie.Voor dit jaar legt de stichting vanuit de reservepot van de vrienden van Stichting Schaapskudde 12.000 euro bij voor het loon van de herder.In totaal gaat het om een bedrag van 35.000 euro, zegt voorzitter Frans Schouten. "Dat wordt volgend jaar gezamenlijk betaald door de provincie en gemeente.""Wel moeten de putten op straat nog afgedekt worden en komen er verkeersborden in het dorp", zegt Schouten. "We hebben momenteel contact met een groep inwoners die ons eventueel wil helpen met de kudde."Reparaties aan bijvoorbeeld het dak van de schaapskooi in het dorp zijn naar voren gehaald. "We onderzoeken momenteel ook of we het schapeninformatiecentrum kunnen verhuizen naar de boerderij die in beeld is als Science Hub van Astron", zegt Trip. "Dan krijgt de kudde wat meer ruimte bij de kooi voor opslag. Dat is nu wel krap."