Wat vind jij: Als we geen Russisch gas meer willen, moet de gaskraan in Groningen weer vol open

Maar zoveel gas is er helemaal niet. Of peperduur, waarschuwt de Shell-topman. "Lng is niet de wonderoplossing", aldus Van Beurden. Want het meeste daarvan is al weg, besteld via langetermijncontracten. "Als je nu alle Russisch gas vervangt door lng, dan moet Europa alle lng in de wereld opkopen die nog niet besteld is. Ik denk niet dat dit waarschijnlijk of geloofwaardig is", zegt Van Beurden. "Ik zou dan niet willen voorspellen hoe hoog de gasprijs dan zal worden."