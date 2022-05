Twee verdachten opgepakt na steekpartij in centrum van Meppel

Na een steekincident in Meppel heeft de politie afgelopen nacht twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 25 jaar uit Meppel, zegt een politiewoordvoerder. Het steekincident vond rond één uur plaats in het uitgaansgebied aan de Grote Kerkstraat.

De mannen kregen ruzie met een andere man en dat mondde uit in een vechtpartij, aldus de woordvoerder. "Een 21-jarige man uit Steenwijk raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft snijletsel opgelopen, mogelijk veroorzaakt door glaswerk." Of het geweld in een horecagelegenheid plaatsvond of buiten, wil de politiewoordvoerder niet zeggen.