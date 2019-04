Andere duikclub wil aan de slag met haaienbassin Emmen

De bedoeling was dat de gemeente drie initiatiefnemers zou uitkiezen die hun idee voor het oude dierenpark mochten uitwerken. Dat hoeft nu niet meer, omdat maar één partij zich heeft gemeld.De gemeente wil geen mededelingen doen over wie de geïnteresseerde partij is. "Het is een duikclub van buiten de gemeente. We willen eerst met hen in gesprek over hun plannen", zegt een woordvoerder.Duikvereniging Emmen & Omstreken was sinds 2016 bezig om het bassin om te toveren tot een duikschool, maar kreeg dat financieel niet voor elkaar De duikvereniging wilde vissen laten rondzwemmen in het bassin, maar dat betekende dat het flink moest investeren in een filtersysteem. De kosten liepen daarom op en een crowdfunding leverde te weinig geld op. De stekker werd in februari uit dat plan getrokken.