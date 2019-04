'De kleine binnenvaart wordt uitgeroeid'

"Het is gewoon een geplande koude sanering”, zegt woordvoerder Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippersvereeniging (ASV). Hoe dat zit, legt ze uit in onderstaande video. Daarin varen we ook mee met misschien wel het laatste Drentse schippersechtpaar op de kleine binnenvaart: Jonge en Ria Bosma uit Nieuw-Amsterdam.Los van de 140 nieuwbouwregels waaraan de oude schepen in de kleine binnenvaart moeten gaan voldoen, is er nog een probleem. De diepgang van de kleine kanalen neemt af, waardoor de schepen minder vracht mee kunnen nemen. Ria en Jonge Bosma van de Athena uit Nieuw-Amsterdam vertellen erover in deze video:En toch vinden Ria en Jonge hun vak nog steeds leuk. Sterker nog: ze zouden niet anders willen en kunnen. Het zit hen in het bloed. Samen vertellen ze over waarom de kleine binnenvaart zo bijzonder is in deze video: