Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Dagelijks worden we overspoeld met beelden en verhalen uit Oekraïne. Voormalig Rusland-correspondent Jelle Brandt Corstius gaat in zijn theatercollege Grensland dieper in op de situatie. In Theater De Tamboer in Hoogeveen vertelt hij over Russisch gas, de historisch band tussen Rusland en Oekraïne en de rol van andere landen in de regio, zoals Polen en de Baltische staten.