Jetta Klijnsma start Kinderzwerfboek Provincie Estafette in Drenthe

Het Nationaal Fonds Kinderhulp is de initiatiefnemer van de estafette en de Kinderzwerfboeken. Het fonds zet zich in voor kinderen die op één of andere manier met armoede te maken krijgen.Nog steeds verlaat 10 procent van de kinderen de basisschool met een taalachterstand. "Dat heeft meteen gevolgen voor het vinden van een baan als je later groot bent", vertelt directeur Jan Wezendonk van het Nationaal Fonds Kinderhulp. "Dat heeft weer relatie met armoede.""Het is belangrijk om veel en vaak te lezen", vertelt Wezendonk. "Niet alle kinderen die met armoede te maken hebben, hebben beschikking over voldoende boeken." Ook Klijnsma vindt lezen erg belangrijk. "Ik gun werkelijk iedereen dat je van tijd tot tijd een boek kunt lezen. Dat is zo fijn. Dan zit je opeens in een hele andere wereld. Je verdiept ook jezelf, want je wereld wordt groter."Om die reden zijn er door heel Nederland Kinderzwerfboekstations. In Drenthe zijn dit er dik veertig. Iedereen kan hier boeken naartoe brengen."Er komt dan een sticker op, die zegt: Neem me mee, ik ben een Kinderzwerfboek", vertelt de Commissaris van de Koning. "Je kan dat boek zo meenemen naar huis om lekker te lezen. Daarna breng je het weer terug naar het station en kan een ander kind het meenemen.De estafette blijft niet in Drenthe, maar gaat door heel Nederland. Klijnsma doneerde een boek om in Drenthe mee te beginnen. "Ik dacht ik neem Pluk van de Petteflet mee voor deze zwerfboekactie. Pluk is gewoon altijd iets waar je vrolijk van wordt."De volgende halte is Flevoland. "Ik heb in deze Pluk een boodschap geschreven voor de commissaris van Flevoland, want daar gaat het zwerfboek naartoe. Dan geeft hij de estafettestok weer door aan een andere collega-commissaris.