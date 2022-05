Stotterkamp in Zeijen geeft kinderen zelfvertrouwen: 'Stotteren is oké'

Ongeveer 170.000 mensen in Nederland stotteren. Tijdens het stotterkamp in Zeijen komen basisschoolkinderen uit het hele land bij elkaar die hiermee te maken hebben. Tijdens hun verblijf spelen ze met elkaar en voeren de kinderen opdrachten uit. En ze hebben een duidelijke boodschap: stotteren is oké.

Stotteren is volgens Marlies Tonnis van Stottercentrum Noord nogal complex om uit te leggen. "Eigenlijk is het spreeksysteem van mensen die stotteren wat wiebeliger. De ene keer hoor je dat en kan er een herhaling of verlenging komen van klanken en de andere keer voelt het wel wiebelig, maar klinkt het misschien een beetje vloeiend. Dus ergens is het spreeksysteem van mensen die stotteren wat minder stabiel."

Pesten

Het doel van het kamp is dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen in spreken. "Je leert omgaan met nieuwe situaties en je leert hoe je moet reageren op situaties", legt de tienjarige Bram uit. "En als je niet uit je woorden komt, dan moet je gewoon proberen om de stotters los te maken", zegt de tienjarige Marianne. "Want je hebt alle tijd om je zin af te maken."