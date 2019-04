Minder folders, meer gesprek tijdens 'vernieuwde' Promotiedagen Drenthe

Het is geen gewone bedrijvenbeurs, maar een bijeenkomst waar vooral het onderling contact belangrijk is. En volgens Elzinga is dat gelukt.Tot vorig jaar organiseerde hij in de TT Hall in Assen de bedrijvenbeurs. Maar de belangstelling liep terug. Net als het aantal deelnemers. "Het moet nu minder beurs zijn en meer een presentatie en uitwisseling van kennis. Meer programma."Dus eigenlijk minder folders en meer gesprek. Meer dan een tafel, twee stoelen en een klein reclamebord hebben de bedrijven vandaag niet. Daarom kunnen op een klein oppervlakte ook veel ondernemingen staan. Op verschillende plekken zijn workshops en lezingen."Iedereen is voortdurend in gesprek geweest. We zijn ontzettend tevreden en doen het volgend jaar weer in De Nieuwe Kolk in Assen." Elzinga ziet op deze manier ook uitbreidingsmogelijkheden. "We gaan het volgend jaar in een korte tijd op een aantal plaatsen doen. Assen, Emmen en Heerenveen."De grote beurs in MartiniPlaza in de stad Groningen blijft zoals het is. "Daar is weer plek voor noordelijke bedrijven die wel graag op een beurs willen staan."Vrijdag in het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe' een uitgebreid verslag van de Promotiedagen Drenthe. Het programma is zien na het regionale nieuws. En anders online via de kanalen van RTV Drenthe.