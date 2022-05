Hooiveld blijft in de raad voor Gemeentebelangen Borger-Odoorn

Daan Hooiveld van Gemeentebelangen Borger-Odoorn keert alsnog terug in de gemeenteraad. Dat heeft zijn partij zojuist bekend gemaakt in een fractievoorzittersoverleg voorafgaand aan de raadsvergadering, waarin het oude college afscheid neemt.

Hooiveld kende als lijsttrekker een stressvolle periode, waarin veel campagnewerk in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart op zijn schouders terechtkwam. "Hij heeft veel werk verzet. Toen hij vervolgens in dat rapport las dat er niemand met ons wilde samenwerken, dan valt dat heel zwaar. We hebben het bovendien niet over een landsgeheim hè. Twintig minuten later zou het rapport gepresenteerd worden. Is dat dan zo erg?", vraagt Greven zich af.