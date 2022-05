Rechtbank begint na 2,5 jaar aan slotstuk strafzaak Ruinerwold: Josef B. staat terecht

De klusjesman stelt dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Ook heeft hij op eerdere zittingen gezegd dat hij de meeste van hen al jaren niet had gezien toen hij in Ruinerwold woonde. Zoon Israel, die uiteindelijk in 2019 ontsnapte en hulp vroeg in een kroeg in het dorp, was zijn contactpersoon sinds Van D. de beroerte had gehad en niet meer kon praten en lopen.

'Deur niet op slot'

Van vrijheidsberoving is nooit sprake geweest, heeft B. ook eerder in de rechtbank gezegd. Volgens hem was de deur in Ruinerwold niet op slot en konden de kinderen gaan en staan waar ze wilden. Dat hebben de jongste vijf zelf ook tijdens verhoren verklaard. Als ze bij wijze van spreken een dagje hadden willen gaan winkelen, had dat gemogen. Ook hebben ze verklaard dat Gerrit Jan van D. hen wel degelijk voorbereidde op een leven in de maatschappij.

Maar de oudste drie en Israel hebben verklaard dat hun vader hen altijd inprentte dat de buitenwereld slecht was. En het OM stelt dan ook dat een deur niet letterlijk op slot hoeft te zitten om mensen van hun vrijheid te beroven. Je kunt ze ook geestelijk zodanig beïnvloeden dat alsnog sprake is van vrijheidsberoving, aldus de officieren van justitie. Dat is volgens hen ook gebeurd en Josef B. is er medeschuldig aan, is hun overtuiging.

Boos

B. heeft een jaar in voorarrest gezeten. In die tijd is hij onder meer geestelijk onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar hij weigerde mee te werken. "Ja, nee, goedemorgen en goedemiddag heb ik gezegd. En dat was per ongeluk. Verder praat ik niet", zei hij eerder tegen de rechtbank. Wel is zijn gedrag geobserveerd. Vandaag worden de resultaten besproken.