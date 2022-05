Zieke Jasmijn eregast van burgemeester bij feestwedstrijd FC Emmen

De zieke Jasmijn Nijhuis is vanavond eregast van burgemeester Eric van Oosterhout tijdens FC Emmen - ADO Den Haag. Het is de laatste competitiewedstrijd van de Drentse kampioen.

Een zogeheten 'feestwedstrijd', waarin FC Emmen ook nog een derde prijs kan toevoegen aan de prijzenkast: de vierde periodetitel. Het moet volgens de burgemeester in ieder geval een geluksmomentje voor Jasmijn worden.

Jasmijn heeft botkanker en is eind april geopereerd aan een tumor in haar heup. Die operatie is geslaagd, al zal de gehele behandeling nog tot oktober of november duren.

"We kwamen elkaar tegen bij het kampioensfeest en stonden samen op het podium. Daarna heb ik nog even nagepraat met Jasmijn en haar moeder. Ik heb hen mijn nummer gegeven en gezegd dat wanneer ik iets voor hen kon doen, ze maar moesten bellen."

'Hallo, met Jasmijn'

Terwijl de burgemeester samen met een vriend genoot van een aantal vrije dagen in België, rinkelt de telefoon. "Ik moest even schakelen toen ik 'Hallo, met Jasmijn' hoorde. Het leek haar zo mooi om samen met de burgemeester naar het voetbal te gaan", vertelt Van Oosterhout.

'Al moet ik er een nieuw stadion voor bouwen: dat meisje gaat naar die wedstrijd', is de gedachte van de burgemeester als hij de telefoon ophangt. Het is volgens hem een kleine moeite om Jasmijn een geluksmomentje te bezorgen.

Ontroerend

De burgemeester koestert het moment dat hij met het meisje deelde op het podium tijdens de huldiging. "Dat is heel emotioneel. Ik heb zelf drie dochters. Zoiets is een nachtmerrie voor iedere ouder. Je kunt maar een beetje bedenken wat dit betekent voor die ouders en dat meisje. Het was erg ontroerend", zegt Van Oosterhout.