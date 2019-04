Sinkgraven na Ajax-stunt: We schakelen gewoon even Juventus uit

De 23-jarige Sinkgraven, geboren in Assen en opgegroeid in Meppel, begon op de bank, maar moest al na tien minuten de geblesseerde Noussair Mazraoui vervangen. Dat betekende voor de Drent, die door een slepende knieblessure nog weinig minuten maakte voor Ajax, zijn debuut in de Champions League."Het was een beetje onwennig in de eerste helft, want ik heb niet veel gespeeld de afgelopen maanden. Na een warming-up van drie minuten moest ik er direct in. Na tien minuten spelen liepen mijn bovenbenen al vol", vertelt Sinkgraven in een interview aan Fox Sports De linksback speelde met name in de tweede helft een sterke pot, zowel in de aanval als verdedigend. Tegen het einde van de wedstrijd werd de moegestreden Drent door trainer Ten Hag gewisseld voor Lisandro Magallán. Sinkgraven: "Ik moet zeggen dat ik aardig kapot was. Ik was al een paar keer naar de kant gegaan om even wat te drinken. Toen zag je al dat ik tegen de kramp aanliep."Na het laatste fluitsignaal van de Franse scheidsrechter Turpin brak het feest onder de Amsterdammers en de meegereisde fans los. "Ik kon niet meer zo hard rennen (richting de fans, red.), maar het was zo'n mooi gevoel. Dat was niet normaal: er komt zo veel energie los."Op de vraag hoe Sinkgraven het met Ajax voor elkaar kreeg om in de halve finale te staan, antwoordde de Drent nuchter én met Amsterdamse branie. "Het betekent dat wij gewoon een heel sterk team hebben. Real Madrid heeft vorig jaar gewonnen en Juventus was dit jaar denk ik favoriet voor de titel. Die schakelen wij gewoon even uit."In de halve finale wacht de winnaar van het Engelse onderonsje tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. Sinkgraven heeft geen voorkeur voor een tegenstander. "Het zijn beide Engelse ploegen. Die spelen hard en het tempo ligt hoog. Dat wordt gewoon een mooie pot."