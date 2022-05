Gemeente Meppel houdt vijf miljoen euro over: 'Geeft een vertekend beeld'

Achter de schermen wordt momenteel het nieuwe college van Meppel gevormd. Dat zal vermoedelijk bestaan uit Sterk Meppel, VVD en D66 . Van der Haar hoopt dat het nieuwe college oplet, want er zit spanning op de financiën van Meppel. "Het verstevigen van onze financiële positie blijft de komende jaren een belangrijk punt van aandacht", aldus de wethouder. "Tegelijk liggen er volop kansen om Meppel verantwoord verder te laten groeien. Ons voorzieningenniveau is hoog en Meppel is in trek bij inwoners en ondernemers. Daarmee ligt er een stevig fundament om verder te bouwen aan een duurzame gemeente met een sterke economie en een krachtige gemeenschap. Kortom, we bouwen verder aan een nog mooier Meppel."