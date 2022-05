Superfan Ferre (6) loopt voor derde keer Suzan & Freek mis door vol Bevrijdingsfestival

Eindelijk zou de zesjarige Ferre uit Hoogeveen gisteren zijn idolen Susan & Freek zien, op het Bevrijdingsfestival Drenthe in Assen. Maar vlak voor aankomst gingen de hekken dicht. Geen Suzan & Freek dus en dat is flink balen. Vooral omdat het niet de eerste keer is dat hij een optreden misloopt.

"We hebben heel vaak Nederlandse muziek en dus ook Suzan & Freek aanstaan", vertelt Ferres moeder Wenda de Graaf. En dus hoort Ferre de nummers ook regelmatig voorbij komen. "Hij zingt alles mee onder het spelen. Soms zingt hij ook Engelse nummers, maar Suzan & Freek zingen in het Nederlands en dat pik je makkelijker op."

Te jong

In de voorjaarsvakantie moest het gebeuren, het Hoogeveens gezin zou naar een optreden van het duo gaan. "We hadden kaartjes besteld voor een optreden in Groningen, in Oosterpoort. Toen zagen we een paar dagen van tevoren dat de toegang vanaf acht jaar was", zegt De Graaf. "We willen ons wel aan de regels houden. We dachten nog om er misschien met zijn drietjes heen te gaan, want onze oudste zoon is negen jaar. Maar dan kon de grootste fan niet mee. We hebben de kaartjes dus maar teruggedaan. Dat was wel een teleurstelling."

Een nieuwe poging om het populaire duo te zien werd gisteren bedacht. Als Ambassadeurs van de Vrijheid traden Suzan & Freek op tijdens het Bevrijdingsfestival Drenthe in Assen. "We zijn ons toen gaan haasten en in de auto naar Assen gestapt." Nog snel even langs de winkel om gehoorbescherming te kopen, want Ferre was bang dat de muziek wel heel hard zou zijn als hij vooraan bij het podium stond.

Zo ver kwam het niet. De Graaf: "Toen we er bijna waren hoorde ik op de radio al dat de poorten dicht waren. 'Oh jee', dacht ik. Net voor onze neus ging de poort dicht." Vanwege de grote drukte besloot de organisatie het terrein af te sluiten. Ruimte voor nieuwe festivalgangers was er niet.

Raampjes open

Wachten tot er ruimte op het terrein kwam, was geen optie. "Inmiddels waren zij bijna klaar met hun optreden. We hebben de ramen van de auto open gedaan en heel in de verte konden we nog wat horen." In de auto kon meegezongen worden met 'Dromen in kleur'. Wel muziek, maar weer geen Suzan & Freek gezien. "We hebben op de terugweg Spotify aangezet met muziek van Suzan & Freek. En thuis hebben we het concert van Koningsdag aangezet."

De derde mogelijkheid voor Ferre om zijn helden te zien is ook in het water gevallen. Het Hoogeveense gezin heeft kaarten voor het Stadsfestival Hoogeveen, in juli in het Steenbergerpark. Het festival werd door corona twee jaar uitgesteld. Door het uitstel veranderde ook de line-up. En dikke pech voor Ferre en familie: Suzan & Freek staan niet langer op het programma in Hoogeveen. "Maar Snelle komt wel, dat vinden ze ook wel leuk", zegt De Graaf.