Spandoeken ter nagedachtenis aan Fortuyn in Hoogeveen weggehaald: 'Ongepast op zijn sterfdag'

Vijf spandoeken had Joop uit Hoogeveen gisteravond opgehangen ter nagedachtenis aan Pim Fortuyn: één in het centrum van Hoogeveen, twee boven de A28 en twee boven de A37, maar tot zijn ongenoegen hebben handhavers van de gemeente Hoogeveen ze vanochtend weggehaald.

Het is vandaag precies twintig jaar geleden dat de politicus op het Mediapark in Hilversum door Volkert van der Graaf werd doodgeschoten. Een mooi moment om daar aandacht voor te vragen, vond Joop, die zijn achternaam liever niet bekendmaakt. "Dat heb ik destijds ook samen met anderen gedaan vlak nadat hij was overleden", blikt hij terug.

Emotioneel afscheid

De Fortuyn-aanhanger ging destijds ook naar het afscheidsmoment, waar hij samen met duizenden anderen langs de baar liep en werd ter plekke uitgenodigd voor de uitvaart van de politicus. "Dus een dag later zat ik in de kerk, naast Herman Heinsbroek (later LPF-minister van Economische Zaken, red.). Ik was best emotioneel. Wat ik heel bijzonder vond was dat Pims broer Marten me toen zijn roos gaf."

Hij was fanatiek aanhanger van de flamboyante politicus. "Ik vond die man gewoon top. Hij durfde te zeggen wat veel andere mensen dachten en dingen te benoemen. Een man met zijn charisma wordt maar eens in de vijftig jaar geboren."

'Never forget'

Met veel plezier keek de Hoogevener de afgelopen weken naar de tv-serie die op NPO1 werd uitgezonden over de politicus en hij besloot opnieuw spandoeken te laten drukken. Eentje hing hij op bij 't Kruis, de ovonde aan het begin van de Hoofdstraat, en de vier anderen langs de beide snelwegen bij Hoogeveen. "Eén aan beide kanten van het viaduct De Koppeling bij het ziekenhuis en twee aan het Alteveerviaduct."

Op de spandoeken stond in grote gele letters Never Forget naast de beeltenis van Fortuyn, met daaronder '06-05-2002 - 06-05-2022'. "Het is ongelooflijk hoeveel reacties ik heb gekregen. Een paar honderd appjes heb ik gehad van mensen die het een goede actie vonden en het jammer vinden dat hij er niet meer is. Ook maakten veel mensen in het centrum foto's van het spandoek daar", vervolgt hij.

'Vrijheid van meningsuiting'

Maar rond de middag ontdekte hij dat boa's van de gemeente de spandoeken weghaalden, zowel die in het centrum als de banners langs de snelweg. "Ik begrijp het niet. Dit is toch een kwestie van vrijheid van meningsuiting? En daarnaast vind ik het ook erg ongepast op zijn sterfdag. Dat doe je toch niet!"

Joop is van plan de spandoeken weer op te gaan halen bij de mensen van handhaving.

Reactie gemeente Hoogeveen

"Het spandoek in het centrum is weggehaald op verzoek van ondernemers in de straat", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het heeft ook te maken met vergunningen. Als je een spandoek wilt ophangen, al is het van de Jumbo, dan moet je een vergunning aanvragen en dat is hier niet gebeurd."