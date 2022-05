Julianaplein hele weekend dicht: flinke verkeershinder verwacht

Als je vanavond of komend weekend naar Groningen moet, houd dan rekening met de nodige verkeershinder. Het Julianaplein is vanaf vanavond acht uur namelijk dicht voor verkeer. Maandagochtend om zes uur gaat het verkeersplein weer open, net als de zuidelijke ringweg, meldt RTV Noord.

Vanwege de aanpak van de Groninger ringweg is er al een tijd verkeershinder op en rond het Julianaplein, maar de route tussen Drachten en Assen, die nu nog open is, is vanaf vanavond dus ook afgesloten.

'Ernstige verkeershinder'

De werkzaamheden kunnen leiden tot ernstige verkeershinder, zegt projectorganisatie Groningen Bereikbaar bij RTV Noord. "Laat dit weekend de auto daarom staan", luidt de oproep. "Pak de fiets, het OV of reis via een P+R."

Verkeer dat van Oost-Groningen richting Friesland rijdt, wordt geadviseerd te rijden via de noordelijke ringweg. Verkeer dat naar of vanuit Assen reist, kan het beste gebruik maken van bijvoorbeeld de N33 (vanuit Oost-Groningen) of de N372/N386 (vanuit het westen van de provincie).