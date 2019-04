Strengere aanpak voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen

In de twee ebtl's in ons land, in Hoogeveen en Amsterdam, verblijven vooral Marokkaanse, Algerijnse en Tunesische asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsstatus en voor overlast zorgen.Harbers debatteert morgen met de Tweede Kamer over dit onderwerp. De nadruk in de aso-azc's ligt volgens Harbers onvoldoende op toezicht handhaving. Ook concludeerde de Inspectie voor Justitie en Veiligheid onlangs dat het personeel in de ebtl's van Hoogeveen en Amsterdam de misstanden niet aankan.In Hoogeveen vonden het afgelopen jaar meerdere incidenten plaats. Zo werd vorige week 4,5 cel geëist tegen een asielzoeker die een medebewoner van de trap schopte. Binnenkort staat nog een bewoner terecht voor brandstichting.Vanaf 13 mei geldt in de Hoogeveense instelling een strenger regime. De nadruk ligt vanaf dan meer op toezicht en handhaving en minder op begeleiding. Dat houdt onder andere in dat er meer beveiligers worden ingezet en dat overlastgevende asielzoekers zich in een beperkt gebied rondom het azc mogen begeven.Op dit moment mogen asielzoekers in een gebied buiten de ebtl komen, inclusief winkelcentrum De Weide. In de nieuwe aanpak wordt het gebied verkleind en is het centrum verboden terrein. Wil een asielzoeker toch naar een winkel, dan mag dat alleen bij goed gedrag en onder begeleiding.Hoogeveen ging in 2017 akkoord met de komst van een speciale groep asielzoekers met gedragsproblemen. Burgemeester Loohuis van Hoogeveen pleitte ruim een maand geleden voor meer vrijheidsbeperkende maatregelen in de ebtl.