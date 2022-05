Oud-partijvoorzitter LPF Drenthe herdenkt Pim Fortuyn: 'Je vergeet het nooit'

6 mei is voor altijd een bijzondere dag in het leven van John van Pijkeren uit Zuidlaren. Op die datum in 2002 werd Pim Fortuyn vermoord. Van Pijkeren was partijvoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) Drenthe.

Normaal gesproken zou Van Pijkeren nu in het Italiaanse Provesano hebben gezeten, om Pim Fortuyn te herdenken. Maar dat lukt hem niet meer vanwege zijn gezondheidsproblemen. Fortuyn ligt begraven in het Noord-Italiaanse plaatsje waar hij verknocht aan was.

Jaren achtereen ging Van Pijkeren ernaartoe op 6 mei, de sterfdag van Fortuyn, nu herdenkt hij thuis. "Het is eigenlijk net als met het overlijden van een naast familielid", zegt Van Pijkeren. "In het begin is het heel heftig. Geleidelijk slijt dat wel. Maar je vergeet het nooit. Ook vandaag weer denk je: moest dat nu zo gebeuren?"

Schok

Aan het begin van dit millennium zorgde Pim Fortuyn voor een aardverschuiving in het Nederlandse politieke landschap. De flamboyante Fortuyn wist mede dankzij zijn kritiek op de islam en het vluchtelingenbeleid veel kiezers aan zich te binden. Met Leefbaar Rotterdam werd hij in maart 2002 uit het niets de grootste partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Met zijn eigen Lijst Pim Fortuyn maakte hij zich op voor een sensationele verkiezingszege in Tweede Kamerverkiezingen.

Maar fractieleider, minister of zelfs premier zou Fortuyn nooit worden. Van Pijkeren: "Ik was op weg naar Leeuwarden, want hij zou van Hilversum naar Leeuwarden gaan. Daar zou hij 's avonds een bijeenkomst hebben. Daar is 'ie nooit gearriveerd." Op 6 mei 2002 werd hij doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum door milieuactivist Volkert van der Graaf. "Ik geloofde het niet in eerste instantie. Hij was natuurlijk ook niet direct overleden nadat Volkert van der G. hem doodschoot", herinnert Van Pijkeren zich. "Maar het werd al gauw duidelijk: hij was niet te redden. Dan moet je wel aanvaarden dat het zo is."