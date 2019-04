Rechtszaak dreigt over verkoop voormalig clubgebouw voetbalclub 2e Exloërmond

Leden van De Treffer ’16, een club die werd opgericht door ontevreden leden van TEVV, beweren al langer dat de verkoop van het clubgebouw, dat inmiddels als dorpshuis fungeert, onrechtmatig was.Max Bentum, advocaat van de leden, onderschrijft dat. “Namens cliënten heb ik de relevante stukken beoordeeld en ik ben van mening dat het besluit om het recht van opstal te verkopen niet juist tot stand is gekomen”, zo schrijft de Veendammer advocaat in een brief aan TEVV en de gemeente Borger-Odoorn.De advocaat eist namens zijn cliënten daarom dat de verkoop van februari 2016 wordt teruggedraaid. Volgens Bentum had het toenmalige bestuur van TEVV niet het mandaat om tot verkoop over te gaan. Namens de leden van De Treffer ’16 eist de advocaat dat de situatie binnen twee maanden wordt hersteld, zo niet dan volgt een rechtszaak.“Het is jammer dat het zo moet”, reageert Bianca Haan namens een groep van zo’n 30 leden van De Treffer ’16. “Wij willen vooral met voetbal bezig zijn en positieve dingen voor het dorp doen. We hebben er vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt.”Bij de werkgroep, die het meer dan 80 jaar oude TEVV weer wil laten opbloeien , zorgt de brief van de advocaat voor een dubbel gevoel. Volgens woordvoerder Jakob Bolk is er niets mis met de verkoop van het clubgebouw. “Burgemeester Seton en de notaris hebben daar onlangs nog naar gekeken. Je denkt toch niet dat de gemeente subsidie had gegeven als er dergelijke fouten zouden zijn gemaakt?”Bolk zegt ergens ook wel blij te zijn dat er dus mogelijk een rechtszaak komt over het gebouw. “Dan komt er voor iedereen duidelijkheid. We zeggen ook: laat dan de uitspraak van de rechter leidend zijn voor welke club over de velden mag beschikken.”De kans is nu aanwezig dat de twee rivaliserende voetbalclubs samen gebruik gaan maken van de velden. De KNVB moet daarvoor nog wel groen licht geven aan TEVV. Het besluit daarover valt uiterlijk in juni.TEVV heeft al afspraken gemaakt met het bestuur van het dorpshuis over het gebruik van de in het gebouw aanwezige kleedkamers en de kantine. De Treffer ’16 krijgt faciliteiten in tijdelijke units die nog deze maand worden geplaatst.