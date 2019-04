Politie krijgt acht nieuwe tips over windmolenterreur

Vorige week stond de teller al op ruim dertig tips. Dat zijn er nu meer dan veertig.Ook een anonieme tipgever heeft naar aanleiding van de uitzending opnieuw contact opgenomen met de politie. Vorige week werd specifiek aandacht besteed aan een dreigbrief aan Dieterman Grondverzet. Dat bedrijf was aan het werk op de plek bij het Groningse Meeden, waar een windpark komt, maar was bezig met een andere klus.De schrik zat er na de dreigbrief zo in dat eigenaar Jos Dieterman zijn bedrijf terugtrok. Datzelfde deed ondernemer Ben Timmermans uit Nieuw-Buinen een week eerder. Zijn bedrijf Avitec was betrokken bij de aanleg van windpark Drentse Monden en Oostermoer bij 1e Exloërmond. Twee weken terug stond de dreigbrief aan Timmermans centraal in Opsporing Verzocht. Bij de tips die binnenkwamen werden namen van mogelijke verdachten genoemd Maandag werd bekend dat ook hoofdaannemer A.Hak in een brief ernstig is bedreigd . De politie is bezig met een groot onderzoek naar de windmolenterreur. Behalve uit dreigbrieven bestaat de terreur uit vernielingen van gewassen en spullen van windboeren, het verspreiden van nazi-pamfletten van Drentse bestuurders een paar jaar terug en het dreigen met en dumpen van asbest.