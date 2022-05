Manifestatie bij Groningen Airport Eelde aangekondigd

Organisaties als Greenpeace, Extinction Rebellion, Urgenda en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe ondersteunen de acties. "Het vliegverkeer boven ons land neemt sinds enkele maanden weer toe na een relatief rustige periode tijdens de coronapandemie", stellen de organisaties. "Nu ook de overlast weer groeit, beseffen bewoners hoe groot de impact van het overmatige vliegverkeer is op hun leefomgeving en gezondheid."

"Het resultaat van deze politieke keuze is dat bewoners in de omgeving van vliegvelden zich geconfronteerd zien met veel meer overlast en vervuiling dan nodig is voor een gezonde bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie. De breed gedragen manifestaties vormen een protest tegen de groei, de oneerlijke vrijstellingen voor de luchtvaartbranche en tegen het gebrek aan bescherming van mens en milieu tegen de overlast en vervuiling."