Vitale Vakantieparken: bewoners willen wonen, gemeente wil recreatie

"Terwijl bijna iedereen op ons park Primo hier al jaren woont, sommigen langer dan twintig jaar", reageert Smith geëmotioneerd. "Het klopt dat niet iedereen die hier woont een vergunning heeft, maar iedereen die hier woont, staat netjes ingeschreven bij de gemeente Coevorden. Ook dat is inmiddels meer dan twintig jaar bekend bij de gemeente. Dat is toch niet illegaal?"

Senioren

De gemiddelde leeftijd op de parken Primo en Secundo is inmiddels 70 jaar. "Al ons spaargeld hebben we in dit chalet gestopt", vertelt Irene Huisman (76). Zij woont inmiddels zeventien jaar op het park, samen met haar man.

"Doordat wij hier wonen, kunnen we nog zelfstandig wonen. We hebben geen WMO of zorghulp nodig, omdat het chalet gelijkvloers is. We hebben alles aangepast naar wat we nodig hebben de afgelopen jaren", vertelt Huisman.

"Je gaat al deze senioren toch niet op straat zetten, nadat ze hier twintig jaar wel mochten wonen en al hun spaargeld in hun chalets hebben gestopt", vraagt Smith zich hardop af. "Ook nog eens in deze tijd van woningnood."

Geen handhaving

De wethouder geeft toe dat de situatie zo is gegroeid. "Handhaven op illegale bewoners was jaren geen prioriteit, omdat we niet genoeg capaciteit hadden als gemeente", vertelt Stegen. "Maar dat betekent nog niet dat het mag. Mensen dachten 'als het jaren ongemoeid kan, dan mag het voor altijd', maar zo is het niet."

De bestemming van de parken is altijd recreatie geweest volgens de wethouder. Wel zijn er mensen op de parken Primo en Secundo die een persoonsgebonden of perceelsgebonden beschikking hebben. Zij mogen op de parken blijven wonen. De overige bewoners zullen hulp krijgen van de gemeente om een andere woning te vinden.

'Het is ons menens'

Wat betreft de termijn van zes maanden? Volgens de wethouder krijgen illegale bewoners normaal gesproken zes weken om hun huis te verlaten. "Wij zijn coulant als gemeente en maken daar zes maanden van. Het gaat ons erom dat deze illegale bewoners nu doorkrijgen dat het ons menens is en met ons in gesprek gaan over de toekomst."

Stel dat de bewoners echt geen woning kunnen vinden binnen die tijd, dan komen ze echt niet op straat te staan, volgens de wethouder: "Maar we willen wel graag zien dat ze werkelijk bezig zijn om andere woonruimte te zoeken", voegt Stegen toe.

Rechtsgeldig?

"Op ons verzoek heeft er een vergadering met de gemeente plaatsgevonden, die op niets uitliep", vertelt Smith. "Dat was nadat we in de media lazen dat we moeten vertrekken."

Maar tot op heden heeft geen enkele bewoner op de parken Primo en Secundo een brief ontvangen van de gemeente dat ze van het park moeten vertrekken. Volgens de advocaat van de bewoners van het park Primo is het daarom niet rechtsgeldig wat de gemeente doet.