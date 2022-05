KNVB trekt boycot in, Oranjeleeuwinnen toch tegen Wit-Rusland

VOETBAL - De KNVB heeft besloten om net als andere landen voetbalduels met Belarus niet verder te boycotten. Dat betekent dat de Nederlandse voetbalvrouwen in de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd alsnog tegen het land gaan spelen.

Nederland weigerde na de Russische inval in Oekraïne aanvankelijk tegen de Russische bondgenoot te spelen, waardoor de op 12 april geplande ontmoeting met Belarus niet doorging. "Elk signaal dat de oorlog zo snel mogelijk moest stoppen was welkom", aldus de KNVB. "De betreffende wedstrijd moest worden uitgesteld. Daarmee heeft Nederland een signaal afgegeven. We zijn verder gegaan dan de UEFA en de andere voetballanden, die wel gewoon hun geplande interlands tegen Belarus blijven spelen."