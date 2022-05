Nieuwe dienstregeling Qbuzz gaat maandag in: dit verandert er

Busreizigers opgelet, want vanaf maandag gaat er een nieuwe dienstregeling in van Qbuzz. Dat kan betekenen dat jouw bus op andere tijden gaat rijden. We zetten daarom op een rijtje wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Busdiensten Groningen-Drenthe

De snelbus tussen Assen en Groningen gaat in de spits vaker rijden, en er komt nog een extra rit bij om 19:07 uur, in de richting van Groningen naar Assen. Ook komt er een nieuwe buslijn tussen de twee provinciesteden, de Qliner 319. Deze bus rijdt in de ochtend- en middagspits zonder tussenstops van het station van Groningen naar de Asser wijk Kloosterveen.

De bus tussen Assen en de Zernikecampus in Groningen gaat vaker rijden, namelijk twee keer per uur in de spits en één keer in de daluren.

Wijzigingen in Zuidoost-Drenthe

In de zuidoosthoek van onze provincie gaan meerdere busritten vervallen. Zo wordt er geschrapt in lijn 95, tussen de Nederlands-Duitse grens bij Nieuw-Schoonebeek en Emmen. De ritten die vervallen 'werden flexibel ingezet en reden in rustige periodes niet', meldt Qbuzz. Op de website van de busvervoerder staat vermeld als dit aan de orde komt. Daarnaast gaat de bus van 7.38 uur vanuit Zwartemeer richting Emmen (lijn 92) eruit.

Dat betekent niet dat in Zuidoost-Drenthe er alleen maar ritten vervallen. Zo rijdt lijn 44 tussen Emmen en Schoonebeek, via Erica, een keer extra in de avond. Dat is tijdens werkdagen. De laatste busrit op dit traject vertrok doorgaans iets na 21.00 uur, maar dat wordt twee uur later. En lijn 75 (Emmen - Exloo - Tweede Exloërmond) rijdt 's avonds op werkdagen een uur langer door naar het Mondendorp.