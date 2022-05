Ark van Noach op de Brink te zien vanwege Armeense expositie: 'Betere plek kan niet'

Vanwege de nieuwe expositie in het Drents Museum, In de ban van Ararat - Schatten uit het oude Armenë, staat er de komende maanden een replica van de Ark van Noach op de Brink. De tentoonstelling, die het verhaal vertelt van deze vijfduizend meter hoge berg uit het oude Armenië, is te zien vanaf 11 mei. Zo'n 160 archeologische voorwerpen worden getoond.

De Ark van Noach is onderdeel van deze tentoonstelling. "De Ararat is een berg die je van alle kanten in Armenië kan zien. Volgens het verhaal van de overlevering is de Ark van Noach daar ooit op gestrand", vertellen Nicolai en Maxim Romashuk van Stichting Armenia uit Assen. "Als er een tentoonstelling over komt, dan moet de Ark daar dus bij zijn."

Bijzondere reliek

Volgens het duo zijn de museumstukken van de expositie nog niet eerder in Nederland geweest, en dus is een bezoekje aan het Drents Museum het zeker waard. "Een reliek van de Ark van Noach is het hoogtepunt van de tentoonstelling. Een echt topstuk. En we weten dat het echt een reliek is, want het is onderzocht en historici zijn het erover eens dat het er een is."

Voor andere blikvangers die naar Assen komen, wordt vaak een plek op de kop van de Vaart gekozen. De Ark staat echter op de Brink. Volgens de Armeense broers een heel goed alternatief. "Dit is een prachtige plek met terrasjes eromheen, een betere plek is er eigenlijk niet."