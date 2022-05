Kinderen die in Hoogeveen jongetje mishandelden worden niet vervolgd

De politie ging op zoek naar getuigen. "Wij hebben informatie binnen gekregen, waarmee we het hebben uitgevogeld", zegt een woordvoerder. Omdat het om kinderen gaat wil hij er verder weinig over kwijt. "We weten wie er betrokken zijn, maar ze staan ook niet als verdachte in ons systeem." Hoe het nu met het slachtoffertje gaat is niet bekend.