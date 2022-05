Inwoners Westerveld kunnen chemische middelen ruilen voor kortingsbonnen

De gemeente Westerveld en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) gaan oude bestrijdingsmiddelen van inwoners van Westerveld inzamelen. Mensen die chemische bestrijdingsmiddelen inleveren ontvangen een tegoedbon die te besteden is bij lokale ondernemers.

"We zien dat mensen vaak nog restanten oude bestrijdingsmiddelen in de schuur hebben staan die niet gebruikt worden", zegt Berry Bergman van WDOD. "Dan is het zaak om deze middelen op een juiste manier af te voeren. Deze middelen zijn namelijk erg schadelijk voor het waterleven en mogen absoluut niet in het riool terechtkomen. Daarom is het belangrijk om bestrijdingsmiddelen op de juiste manier te vernietigen, via de daarvoor speciale inzamelplaatsen bij de gemeenten."

Alternatieven beschikbaar

Op vrijdag 13 mei kunnen inwoners de bestrijdingsmiddelen kwijt bij het afvalbrengstation in Havelte voor de tegoedbon. Het gaat dan bijvoorbeeld om middelen om onkruid op tegels of ongedierte in de moestuin te verwijderen.

"Met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin of rond het huis bestaat de kans dat deze schadelijke stoffen in onze sloten, kanalen en rivieren terechtkomen", vervolgt Bergman. "Dit heeft grote gevolgen voor dieren, planten en het grondwater. Er zijn inmiddels voldoende alternatieve middelen te verkrijgen die minder schade aanrichten aan ons water en de grond."

Win-win