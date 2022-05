Nieuwe roep om aandacht voor overvol azc Ter Apel: ‘Nederland mag niet meer wegkijken’

Al maanden trekken burgemeesters in Groningen en de Veiligheidsregio aan de bel en vragen om een oplossing aan gemeenten elders in het land. Nieuw aangekomen asielzoekers kunnen namelijk maar mondjesmaat worden overgeplaatst door een gebrek aan opvangplekken in Nederland. Geen enkele gemeente is tot nu toe bereid structureel hulp te bieden, ook al werden in Drenthe wel extra opvanglocaties ingericht: de Expo - voormalige TT-Hall - in Assen en de vluchtelingenboot in Meppel.