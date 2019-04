Platform Storm trekt weer aan kortste eind: Drents windpark komt er echt

Die wijst het verzoek van Platform Storm af om de eerdere uitspraak over dat het windpark met 45 windmolens er mag komen terug te draaien. In februari vorig jaar gaf de hoogste bestuursrechter toestemming voor de bouw van het windpark bij 1e Exloërmond en Nieuw-Buinen. De bouw van de eerste testwindmolen is inmiddels begonnen.Platform Storm procedeerde door in een uiterste poging de bouw van het Drentse windpark te voorkomen. De Raad van State meent dat het de stichting geen nieuwe feiten naar voren heeft gebracht die niet nog niet bekend waren voor de einduitspraak van vorig jaar.De Raad ziet in de keuze voor een specifiek type windturbine van fabrikant Nordex, met een vermogen van 3,9 megaWatt, geen reden om het plan op te schorten of alsnog te vernietigen. De keuze voor dat type windmolen is pas na de uitspraak van vorig jaar gemaakt.Cor van Ginkel van Platform Storm drong er vorige maand bij de Raad op aan de eerdere uitspraak in te trekken en de rechtszaak over te doen. Doordat de windmolens per stuk 3,9 megaWatt produceren komt het totaal aantal megaWatt uit op 175,5, terwijl er was afgesproken dat het maximaal 150 zou worden. Volgens Platform Storm zorgt meer megaWatt voor meer overlast voor omwonenden.De politie doet ondertussen onderzoek naar ernstige bedreigingen die tegenstanders van de geplande windparken en Drenthe en Groningen uiten. Dat is gebeurd in de vorm van dreigbrieven, maar ook zijn er onder meer gewassen en spullen van windboeren vernield. Er zijn ruim veertig tips binnen inmiddels.