Waterschappen niet in paniek door droogte: 'Er is voldoende water'

De toenemende droogte leidt nog niet tot zorgen en extra maatregelen bij de waterschappen in onze provincie. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe.

Zowel WDODelta als de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's houden zich aan het reguliere draaiboek. Extra regels, zoals sproeiverboden, zijn nog niet aan de orde.

Zo stelt Hunze en Aa's, dat vooral het noord- en noordoosten van Drenthe omvat, dat het grondwaterpeil in het Drentsche Aa-gebied op normaal niveau is. "Wel zijn we vandaag begonnen met wateraanvoer vanuit het IJsselmeer (...) voor de rest van ons gebied", zo meldt het waterschap. "Daarmee beginnen we normaal gesproken ook in mei, dus dat is niet bijzonder."

Geen problemen met beregeningsaanvragen

Deze situatie geldt in meer of mindere mate ook voor Noorderzijlvest. "Het zorgen voor voldoende water in elk seizoen is ons dagelijks werk. Lange periodes met veel neerslag en langere periodes van droogte zijn vaker aan de orde." Ook kan het waterschap voldoen aan de aanvragen die komen voor beregening. "Er zit voldoende water in ons systeem. We kunnen alle aanvragen honoreren", laat Noorderzijlvest weten, de 'waterbaas' van een deel van Noord-Drenthe.

Voor WDODelta is het niet veel anders. "We hebben nog geen grote last van de droogte op dit moment. Sproeiverboden, zoals elders in het land, zijn momenteel dan ook niet aan de orde." Desondanks ziet het waterschap wel dat het grondwaterpeil in hun beheergebied in Zuidwest-Drenthe onderuit is gegaan in de afgelopen maanden. "Wat dat betreft was de startsituatie van het groeiseizoen niet gunstig."

Alertheid geboden