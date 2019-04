De schaapskudde van Assen heeft een nieuwe herder

De kudde zorgt voor de natuurlijke begrazing van De Landjes, het gebied tussen de woonwijk Marsdijk en het Havenkanaal. Machines zouden teveel sporen maken in de drassige velden en voor geluidsoverlast zorgen. De schapen trekken veel bekijks. "Hardlopers, fietsers of mensen die hun hond uitlaten maken vaak even een foto of een praatje met mij", aldus Benak. "Ik doe dit nu drie dagen, maar ik voel me nu al een beroemdheid hier."Benak komt uit de wereld van het schapendrijven met bordercollies. Dat is een heel andere tak van sport. Bij het schapendrijven voer je specifieke opdrachten uit met een handjevol schapen, maar een kudde van bijna 150 schapen langs het verkeer begeleiden is een andere uitdaging, vindt de kersverse schaapherder."De schapen zijn echte ontdekkingsreizigers, want ze gaan alle kanten op. Straks springt er een de sloot over, het fietspad op of lopen ze over het bruggetje de wijk in", aldus Benak die met een schuin oog zijn kudde in de gaten blijft houden."Aan het eind van de dag zitten hun buikjes weer vol van het gras en gaan ze even liggen. Maar als ze dan weer grazen gaat het alle kanten op. Het zijn ondeugende grasmaaiers. Het is geen saai beroep, want je moet constant op je vee letten en je honden aansturen."Caroline Visser van Landschapsbeheer Witteveld kent Benak van de wedstrijden met bordercollies en zag in hem een schaapherder. Ze vroeg of hij de kudde wilde hoeden en nu begint hij aan zijn eerste week. Nog wel met hulp van Visser. "Zo'n inwerkperiode duurt wel twee maanden", vertelt Visser. "Ook de honden moeten erg wennen. Het is hier dichtbij de stad lastiger dan op de heide. Vooral het krappe tunneltje is een opgave, omdat je het verkeer aan de andere kant niet goed ziet."Benak volgt Roy Terpstra op, die zijn vader gaat helpen. Tjitse Terpstra is de stadsherder van Zwolle en kon daarbij wel wat hulp gebruiken. Benak brengt de 150 schapen van de nachtweide bij Loon naar de wijk Marsdijk. Om 8.30 uur 's ochtends haalt hij de kudde dagelijks op en rond 16.00 uur loopt hij weer terug met zijn schapen. Uiteindelijk wordt de kudde aangevuld tot 350 schapen. Dat is meer dan het dubbele van het huidige aantal. Het seizoen loopt van 15 april tot 1 november.