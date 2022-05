CO2-melder die buurt in Beilen wakker maakt, blijkt vergeten wekker

Bewoners van de Dahliastraat in Beilen werden vanochtend voor half zeven wakker van lawaai dat uit één van de huizen kwam. Ze vermoedden dat er een CO2-melder afging en belden ongerust 112. De brandweer en enkele politieagenten stonden even later op dat adres voor een dichte deur.

Na meerdere keren te hebben aangebeld, pakten de brandweerlieden een ladder en probeerden ze binnen te komen via het bovenraam. Toen ontdekten ze dat het helemaal geen koolmonoxidemelder was die het lawaai veroorzaakte, maar de wekker van de bewoner. Die was vroeg gaan werken, maar na zijn vertrek was het apparaat opnieuw afgegaan en wel zo hard, dat de halve straat inmiddels wakker was.