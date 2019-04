Verontruste inwoners Hooghalen willen Airsoft-plan op voormalig azc-terrein stoppen

Dat staat in een brief van een aantal verontruste inwoners aan hun dorpsgenoten.Copperhead Airsoft heeft van de gemeente Midden-Drenthe een vergunning gekregen voor hun Airsoft-activiteiten op het terrein. Airsoft is een militaire simulatie tussen twee of meerdere teams, waarbij het de bedoeling is dat de kleding, omgeving, wapens en samenwerking er zo realistisch mogelijk uitzien.Deze activiteiten roepen veel vragen op bij de dorpsbewoners. In hun ogen zijn ze niet goed op de hoogte van het initiatief en de aard ervan roept negatieve reacties op. "Het initiatief geeft geen meerwaarde aan onze leefbaarheid en zet de ideeën die onze Dorpsvisie heeft voor dat terrein in de ijskast", schrijven de dorpsbewoners. Zij hopen dat andere inwoners een formeer bezwaar indienen bij de gemeente.Copperhead Airsoft is op de hoogte van de bezwaren. "Wij vinden dit erg jammer en onverwacht. Vooral omdat wij in de afgelopen periode erg ons best hebben gedaan om mensen te informeren en zorgen weg te nemen. Zo hebben wij in de zomer van 2018 gesprekken gevoerd met meerder partijen in Hooghalen, waaronder dorpsbelangen", laat het bedrijf in een reactie weten."Wij hebben de indruk dat men het idee heeft dat wij voor langere tijd op het terrein zullen zijn en daarmee plannen van het dorp in de weg staan. Wij krijgen echter een tijdelijk contract en ook de omgevingsvergunning is tijdelijk."Het bedrijf maakt zich geen zorgen dat de activiteiten niet doorgaan. "Vooropgesteld past onze bedrijfsvoering in het bestemmingsplan. Ook de vergunning is goed onderbouwd. Wettelijk gezien klopt het hele plaatje. De zorgen van de bewoners zitten vooral in wilde verhalen die niet overeenkomen met wat wij daadwerkelijk gaan doen."