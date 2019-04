Emmen krijgt eigen Grand Prix achter Wildlands

Met dat evenement wordt geld ingezameld voor Stichting Leergeld. Die stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen, die leven in armoede of waarvan de ouders beperkte financiële middelen hebben. Ouders kunnen een beroep doen op Leergeld, zodat hun kinderen mee kunnen doen aan activiteiten en kunnen sporten.Bedrijven of vriendenteams kunnen met een team van vier personen meedoen. In totaal is er plek voor twintig tot dertig teams en hetzelfde aantal karts. "We bieden dan diverse pakketten aan, waar de bedrijven uit kunnen kiezen en wat ze kunnen schenken aan stichting Leergeld. We willen wel duizenden euro's voor hen inzamelen", zegt Wesley Pieterse, die bij organisatie betrokken is. Op dit moment zoekt de organisatie nog een hoofdsponsor. "Het is niet de bedoeling dat wij er als organisatie aan verdienen."En waarom de parkeerplaats achter Wildlands? "We wilden eerst in het centrum, maar dat brengt de nodige beperkingen met zich mee. Daarom is voor deze plek gekozen in overleg met de gemeente", vertelt Pieterse. De locatie is met het oog op veiligheid en parkeermogelijkheden de beste optie."Het overleg met de brandweer, politie en gemeente is ook goed gegaan", vertelt de organisator. "We werken samen met een partij die het kartgedeelte oppakt (Streetkarting). Dat is een professionele partij en dat helpt ook in het vertrouwen richting de veiligheidsdiensten."Pieterse verwacht dat er tussen de tweehonderd en vierhonderd mensen naar het evenement komen. "Het succes hangt ook van hen af. Of ze genieten van het evenement en alles er om heen. Als het een succes is, is het wel de bedoeling om het de jaren erna ook te organiseren."