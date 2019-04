Cel voor iPhone-dief die toesloeg in Assen en Meppel

De man nam op 22 januari meerdere iPhones mee uit telefoonwinkels in Assen en Meppel. Dit deed hij samen met verschillende andere mannen. De groep sloeg eerst toe in de winkel in Assen. Door hard aan de snoeren waar de telefoons mee vastzitten te trekken, brak de beveiliging. Daarop renden de mannen met de losgekomen telefoons weg naar een auto, waarin een vierde man als chauffeur zat te wachten.Toen ze hetzelfde kunstje later die dag wilden uithalen in de winkel in Meppel, werden ze betrapt. Een medewerker van de winkel in Assen had beelden van de diefstal gedeeld in een ‘groepsapp’. De vier mannen konden al snel na de diefstal worden aangehouden door de politie.De 21-jarige Roemeen probeerde hierop te vluchten door in de Hoogeveense Vaart te springen. Hier kwam hij al snel weer uit, omdat het water erg koud was. De vijf gestolen iPhones werden in speciale verstopplekken in de auto teruggevonden.De Roemeen is eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. Ook stond er nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken open. Omdat de man binnen zijn proeftijd weer de fout in ging, moet hij ook deze straf uitzitten.