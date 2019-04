Trotse pa Sinkgraven: Daley krijgt een 8 van mij

Ajax won, zoals bekend, met 1-2 van Juventus en is door naar de halve finale van de Champions League. Daley Sinkgraven was de enige Drent die op het veld verscheen, nadat hij al in de tiende minuut zijn collega Noussair Mazraoui moest vervangen."Het was hartstikke mooi dat hij inviel. Als je kijkt naar alle pech die hij gehad heeft en alle tijd die hij in zichzelf heeft geïnvesteerd, dan is het fantastisch dat hij op zo'n podium weer kan acteren", blikt pa Sinkgraven terug op de memorabele avond. Met 'alle pech' doelt hij op het vele blessureleed van zijn zoon.Hij geeft Daley een dikke voldoende voor zijn optreden. "Hij krijgt van mij een acht. De laatste maanden heeft hij niet veel gespeeld. Daley werd gisteren snel voor de leeuwen gegooid en ik vind dat hij dat heel goed gedaan heeft."Na de wedstrijd hebben vader en zoon wat contact via WhatsApp gehad. "Het was een dik feest, maar toch was hij ook kritisch op zichzelf. Hij vond dat hij stroef begon, maar zich goed herstelde in de tweede helft. En natuurlijk is hij super tevreden met de overwinning."