Eindexamentraining helpt leerlingen met de laatste loodjes

"Het helpt wel, in ieder geval," vertelt Anouk. Samen met Daya zit ze met opengeslagen boek en pen in de aanslag achterin de klas. "Het wordt allemaal in een logische verhaallijn uitgelegd, waardoor je het makkelijker kunt onthouden," vult Daya aan.

De geschiedenislessen zijn opgedeeld in tijdvakken. De theorie wordt besproken en daarna maken de leerlingen gezamenlijk examenvragen. Peter de Visser, bestuurder bij Stad & Esch, is blij dat hij deze extra lessen kan aanbieden. Na twee jaar thuisonderwijs is de behoefte groot. "In het eerste coronajaar was er helemaal geen examen. Terwijl die lichting leerlingen maar drie maanden last had van de coronamaatregelen. De huidige eindexamenleerlingen hebben er 2,5 jaar mee te maken gehad."