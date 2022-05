Openluchtbad Veenhuizen gerenoveerd: vandaag eerste bommetje

Met een bommetje wijden tientallen kinderen in Veenhuizen het verbouwde zwembad in. Na maanden van zwoegen is de renovatie van het openluchtbad zo goed als klaar. Trots is het zwembadbestuur, laat voorzitter Hetty Koning weten.

Nieuwe leidingen, zonnepanelen, een nieuwe coating van het bad, een invalidestoel om het bad in te gaan, nieuwe startblokken en nog veel meer. Het totale kostenplaatje van de verbouwing: zo'n 4,5 ton. De verbouwing kon onder andere betaald worden dankzij subsidies van de gemeente Noordenveld en het Rijk.

Grote renovatie

"We hebben jarenlang met een oud bad gezeten waarvan de tegels op de bodem loslieten", vertelt badmeester Wietse Wieling. "De randen werden slechter. En als je nu kijkt, dan hebben we een prachtig bad. Een bad dat weer jaren mee kan."

De tegels zijn uit het zwembad, leidingen zijn gecontroleerd en vervangen waar nodig, er zijn nieuwe startblokken gekomen. "Wat is eigenlijk niet verbouwd?", vraagt Koning zich hardop af. Het meest trots is de voorzitter op de nieuwe invalidevoorzieningen. Een speciaal kleedhok en een invalidenstoel waarmee de zwemmers het water in kunnen gaan. "Ook komt er een vast moment waarop mindervaliden kunnen zwemmen", legt ze uit.

Subsidiestress

Eindelijk is het zwembad klaar. Een last valt van de schouders van het personeel en de vrijwilligers. Al sinds 2018 waren de plannen in de maak voor de broodnodige renovatie. Het leek er nog even op dat het niet door kon gaan, maar vorig jaar kwam er een einde aan die onzekerheid. De subsidie die beschikbaar was gesteld door de gemeente leek eerst nog doorgeschoven te worden. Maar als dat geld niet in 2021 beschikbaar werd gesteld door Noordenveld, ging ook de subsidie van het Rijk aan de neus van het zwembadbestuur voorbij. In juni vorig jaar werd toch een knoop doorgehakt en kon de verbouwing doorgaan.