Ontsnapte gevangene in Veenhuizen; politie houdt grote zoekactie [update]

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft de ontsnapping bevestigd. De politie zoekt met een helikopter naar de man. "De zoekactie is inmiddels uitgebreid van het gebied in en om Veenhuizen naar Assen", zegt een politiewoordvoerster. Volgens haar komen er tips binnen via Burgernet, maar zijn er geen concrete aanwijzingen dat de man op dit moment in Assen is.Via Burgernet is het bericht verspreid dat de politie op zoek is naar een man van ongeveer 1,75 meter lang met een licht getinte huidskleur. Hij is tussen de 35 en 40 jaar oud en heeft een baardje. Hij draagt een joggingbroek en een grijs vest.De politiehelikopter heeft een tijdje boven het centrum van de Drentse hoofdstad en het station gecirkeld. Dat zorgde voor reuring op straat. Veel mensen hebben inmiddels gehoord over de ontsnapping.Mensen die de man hebben gezien, wordt met klem gevraagd niet zelf in te grijpen, maar direct de politie te bellen. In Veenhuizen en omgeving wordt ook met honden gezocht. Ook vervoerders NS en Qbuzz zijn ingeseind om naar de man uit te kijken, aldus de politiewoordvoerster.Het gebeurt niet vaak dat gevangenen ontsnappen uit Veenhuizen. Eerder deze maand vond wel een ontsnappingspoging plaats, maar de gedetineerde werd bij een routinecontrole betrapt.In 2009 ontsnapten twee gedetineerden uit PI Veenhuizen. In 2012 probeerden drie gevangenen te ontsnappen, maar die werden snel weer ingerekend.