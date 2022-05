Ruinerwoldkinderen: 'Josef B. werd zelf mishandeld door Gerrit Jan van D.'

"Ik ga niks zeggen. Ik kan het vijfhonderd keer herhalen, maar het wordt niet anders." Dat zei Josef B. vanochtend aan het begin van de rechtszaak tegen hem. De Ruinerwoldklusjesman wordt verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van Gerrit Jan van D. Het gezin, dat jarenlang in afzondering leefde op een boerderij in Ruinerwold, werd bij hun ontdekking in 2019 wereldnieuws.

Rechtbankvoorzitter Elly Lähkamp besprak vanochtend de verklaringen van de negen kinderen van het gezin Van D. De oudste drie, die vaak door hun vader werden mishandeld en afgezonderd van de rest, ontvluchtten het gezin voor het in 2010 naar Ruinerwold verhuisde. Alle kinderen hebben verklaard dat Josef B. hen nooit klappen heeft gegeven. Wel was hij soms bij als zij klappen kregen of zaten ze bij hem in afzondering.

"B. is iemand die zelf geslagen werd door vader. Hij mocht niks zelf bepalen. Ik verdedig hem dan ook", aldus oudste zoon Shin. "Hij is ook mishandeld door vader." Meerdere kinderen hebben daarover verklaard: "Eén keer werd B. heel erg geslagen, omdat hij met verkeerde ogen naar onze moeder had gekeken. B. accepteerde alles. Hij is echt in elkaar geslagen en daarmee bedoel ik dat hij langer dan tien minuten is geslagen", aldus Shin.

Nieuwe Messias

Van D. zag zichzelf, nadat hij zich in de jaren '70 bij de Moonsekte aansloot, als de nieuwe Messias, die een nieuwe wereld moest schapen. Hij was de prime father, zijn vrouw - die in 2004 overleed - was de prime mother en de kinderen de prime children. Hij wilde ze voorbereiden op de nieuwe wereld. Josef B. was een volgeling van Van D., die alles voor hem deed.

Oostenrijker B., die naar eigen zeggen sinds 2002 permanent in Nederland woonde, stond zijn inkomsten als meubelmaker af aan Van D., deed de boodschappen en verbouwde de boerderij in Ruinerwold. Ook in de loods in Meppel, waar het gezin rond 2009 verbleef, maakte hij verschillende ruimten, zoals hij ook in de woning in Zwartsluis had gedaan.

Situatie in stand houden

Zonder B. (61) had de situatie, waarbij de zes jongste kinderen volledig werden afgeschermd van de buitenwereld, niet kunnen voortbestaan, hebben meerdere kinderen verklaard. Tweede zoon Edino: "Ik ben er 100 procent van overtuigd dat het mijn vader zonder Josef niet was gelukt om de situatie in stand te houden. Hij bracht eten en betaalde de huur. Anders hadden wij er niet kunnen blijven. Josef wist het wel, maar hij heeft ons zelf niets verboden en geen aandeel gehad in het geweld."

Het OM verwijt B. ook niet dat hij de kinderen zelf heeft geslagen, maar dat hij - door Van D. te helpen - het voor hem mogelijk maakte dit te doen en dat geldt ook voor de vrijheidsberoving. Al hebben de jongste kinderen allemaal verklaard dat ze feitelijk wel weg konden, maar dat niet deden, omdat ze nog niet klaar waren voor de buitenwereld.

De jongste kinderen wilde vader Van D. door de afzondering 'rein' houden. Omdat de oudste drie kinderen wel naar school gingen, vormden zij een soort dekmantel voor de rest. Omdat zij wel in aanraking kwamen met de buitenwereld, namen zij volgens Van D. slechte geesten mee naar huis. Dat was de reden dat zij vaker werden mishandeld en afgezonderd van de rest dan de jongste zes.

Geen contact met de kinderen

De jongste kinderen hebben ook verklaard nooit contact met B. te hebben gehad. Hij zelf heeft dit ook gezegd bij de politie, nadat hij was gearresteerd. Hij bracht de kinderen in een nacht in 2010 met Van D. naar de boerderij in Ruinerwold en zag ze daarna niet weer. Nadat vader Gerrit Jan van D. in 2016 een beroerte kreeg, zag hij Israel wel. Dat was zijn contactpersoon. Het was diezelfde Israel die in oktober 2019 wegliep, waarna het gezin wereldnieuws werd.

Over waarom hij panden huurde voor Van D. en zijn kinderen, heeft B. verklaard dat Van D. er buiten wilde blijven omdat hij zijn kinderen voor de buitenwereld wilde beschermen. "Als hij ze op naam zette, zou hij bekend worden." De keuze om zo afgezonderd te leven met zijn kinderen, begreep B. naar eigen zeggen. "Ik heb die keuze altijd ondersteund. Ik heb met niemand over de situatie gepraat, want ik was me er altijd van bewust wat voor ellende er over ze heen zou komen. Dat wilde ik niet op mijn geweten hebben", aldus B. bij de politie.

Dat hij daardoor eraan meehielp om de situatie in stand te laten, wist B., heeft hij verklaard. Hij deelde naar eigen zeggen het gedachtengoed van Van D. Hij benoemde in een verhoor dat de familie Van D. in Ruinerwold "in een idyllische situatie leefde".

Vrijheidsberoving landgenoot

B. wordt ook verdacht van vrijheidsberoving van een landgenoot, die - net als hij - voor Van D. werkte. In 2009 zou de man in de loods in Meppel, waar het gezin toen verbleef, zijn mishandeld, opgehangen en vastgebonden door Van D. met hulp van B. Ook zat de Oostenrijker wekenlang opgesloten in een keet, waarin hij alleen appels en melk kreeg. Volgens B. was de Oostenrijker gek geworden en werd hij vrijgelaten en terug gestuurd naar Oostenrijk toen hij weer "normaal" was.