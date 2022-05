Armenië-tentoonstelling Drents Museum bijna open: 'Tevreden als er 75.000 bezoekers komen'

Dat de ene tentoonstelling de ander razendsnel opvolgt, is niet nieuw voor het museum in Assen. "We moeten altijd snel handelen, want als het museum leegstaat en onze stad is niet voorzien van mooie objecten dan is het niet goed. Dus we moeten altijd snel schakelen. Het ene eruit en het andere erin. Er zit altijd maximaal twee weken tussen", legt Tupan uit. "Onze medewerkers werken in zulke tijden ook door in het weekend. Er komen buitenlandse koeriers, vormgevers, bouwers.... En dinsdag gaan we open."

Verbindingen

Frida Kahlo leverde het museum met 140.000 bezoekers de best bezochte tentoonstelling ooit op, ondanks dat het museum lange tijd dicht was vanwege corona. Nu is het weer tijd voor archeologie. Tupan: "Het Drents Museum heeft, met uitzondering van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, de belangrijkste collectie Nederlandse archeologie met Drentse topstukken. Ik vind het heel belangrijk om vanuit die 'eigen-collectie-gedachte' verbindingen te leggen met internationale collecties. De gedachte daarachter is dat je als Drenthe niet geïsoleerd bent, maar dat er altijd verbindingen zijn met de rest van de wereld."

Het topstuk is wat Tupan betreft een zilveren beker. "Die is 14 centimeter hoog en daarmee relatief klein en hij is uit zilver gedreven, dat vergt een bijzondere techniek. Als je dan bedenkt dat hij van 500 voor Christus is, dat mensen dit toen al konden maken, terwijl ze in andere delen van de wereld nog in dierenhuiden liepen... De beschaving had in het oude Armenië al zo'n voorsprong en dat is heel bijzonder om te laten zien."

Ark op de Brink