Bourdouxhe vertrekt bij FC Emmen

De 28-jarige Bourdouxhe kwam afgelopen zomer over van Helmond Sport omdat hij hogerop wilde. De Belg kwam echter niet aan spelen toe in het eerste elftal. Wel mocht hij minuten maken in het tweede elftal. Bourdouxhe kwam voor het laatst in actie tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord 2 TOP Oss komt dus als geroepen voor Bourdouxhe om weer aan spelen toe te komen. "TOP Oss is de laatste jaren flink gegroeid en de club draait al twee seizoenen goed mee", zegt hij. "Daarnaast heb ik een goed gevoel overgehouden aan het gesprek met de trainer. We hebben dezelfde kijk op voetbal. Ook is het fijn om weer dichter bij mijn gezin in Eindhoven te kunnen zijn."Bourdouxhe tekent voor twee jaar in Oss met een optie op een derde seizoen.