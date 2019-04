Djammen: Dromerige voorjaarliedjes van May and June

"Wij maken al zo lang als we ons kunnen herinneren samen muziek", vertelt Anouk.Toen ze klein waren (nu zijn beide dames mid-twintig) stond leren lopen en praten parallel aan het maken van muziek. "Het junior songfestival, daar keken we altijd naar", vertelt Yora enthousiast. Dan ga je zelf ook schrijven over spoken of iets wat je interessant vindt als kind." Anouk vult haar aan. "Of over een achtbaan in een attractiepark. Daar begon het allemaal mee." Inmiddels gaan de liedjes niet meer over achtbanen en spoken, maar over het leven en de liefde."Mei en juni zijn onze lievelingsmaanden", duidt Yora de naam van het duo. "De natuur groeit en bloeit dan weer en in die maanden spelen we altijd buiten. We vinden het fijn om lekker in het zonnetje op het gras muziek te maken." En dat is ook duidelijk terug te horen in de muziek. Alleen al door het dromerige voorjaarsliedje 'Op het Gazon'. De dames zijn gek op de natuur en de buitenlucht."We gaan de studio weer in om nummers op te nemen", vertelt Anouk. "En wie weet komt er een album met eigen nummers." Daarnaast gaan de zussen weer muziekvideo's maken voor op YouTube.