Scheidend wethouder Tynaarlo: Ik wil graag door in het openbaar bestuur

Pepijn Vemer van D66 is nu nog wethouder in Tynaarlo, maar de partij valt in het nieuwe college buiten de boot. En dus nadert voor hem het einde als bestuurder. "Ik heb eerst maar een vakantie geboekt naar Oostenrijk, en dan zien we daarna wel wat we verder gaan doen", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Vemer had graag verder gewild. "Voor D66 is het natuurlijk zuur, ik vind het persoonlijk ook jammer, want ik had nog wel een aantal dingen willen doen. De woonvisie had ik bijvoorbeeld graag zelf door de raad willen loodsen. En ik heb al heel lang een onderwijsvisie in de steigers waar ik graag mee door had willen gaan."

'Eigenwijs'

De reden dat D66 niet meer meedoet in het nieuwe college ligt volgens Vemer op persoonlijk niveau. "Er is in de afgelopen periode uitgesproken dat men vond dat de fractie van D66 op een dualistische manier bezig is geweest en dat noemen zij eigenwijs. Dat wordt blijkbaar niet in dank afgenomen en dat is jammer." D66 diende onder meer een motie van afkeuring in tegen wethouder Kraaijenbrink van Leefbaar Tynaarlo. "We horen in de wandelgangen wel dat we daarvoor worden afgestraft", zegt hij.

De D66'er keert in ieder geval niet terug in de raad. "Ik heb van tevoren gezegd: ik wil wethouder worden en als ik geen wethouder word ga ik mijn opvolger in de raad niet in de weg zitten."

Door in openbaar bestuur

Vemer kwam in 2014 als nummer vijf op de lijst van D66 de raad binnen. "We haalden vier zetels, en ik kon de raad in omdat we een wethouder leverden. Ik moest wel wennen aan de lange raadsvergaderingen. Ik ben een ochtendmens en als je dan tot twaalf uur 's nachts vergadert is dat heel erg. Dat gebeurde regelmatig, maar nu is er de regel dat een vergadering om elf uur is afgelopen."

Hij had niet meteen ambitie om wethouder te worden. "Ik ben halverwege fractievoorzitter geworden en had de bedoeling om als lijsttrekker de verkiezingen in te gaan, maar toen gaf onze wethouder aan niet verder te willen. Het stond wel op mijn lijstje om ooit wethouder te worden, maar niet zo snel." Vemer wil straks na zijn wethouderschap wel graag door in het openbaar bestuur. "Burgemeester zou hartstikke mooi zijn, of wethouder in een grotere gemeente. Je bent bezig met datgene wat er in de directe omgeving met mensen gebeurt. Je hebt direct invloed, zegt hij."

Centrumplan Zuidlaren

Vemer had de afgelopen vier jaar de portefeuille wonen, onderwijs, overheids- en arbeidsparticipatie. "Mijn hart lag het meest bij overheids- en inwonersparticipatie. Het is een middel om het goed te doen. Iedereen die mee wil praten mag meepraten, maar je moet van tevoren heel goed nadenken hoe je het insteekt. Het hoeft niet zo te zijn dat je bij alles een participatietraject hebt."

"Ik vind zelf dat de manier waarop we de impasse over het centrumplan in Zuidlaren na vijftien jaar uit het slop hebben weten te trekken een goed voorbeeld hoe het kan. 2.400 mensen hebben kunnen meepraten over wat we daar willen doen."

Supermarkt Eelderwolde

Vemer erkent wel dat sommige kwesties in Tynaarlo onnodig ingewikkeld zijn gemaakt, bijvoorbeeld de supermarkten. "Ik heb het gevoel dat er besluiten worden genomen en dan wordt er vervolgens nagedacht hebben we wel een besluit genomen en daar gaan we het er alsnog een paar keer over hebben. Bijvoorbeeld de supermarkt in Eelderwolde. Daar was een besluit over genomen dat ie er zou komen. En vervolgens gaan we het er nog drie jaar over hebben. Dat is zonde geweest. En daar is de burger niet bij gebaat. Het heeft ook met de vergadercultuur te maken."

Woningbouw