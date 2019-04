Verdachte dodelijke overval Hoogeveen blijft in de cel

De advocaat van de 30-jarige Alifu W. uit Den Haag vroeg de rechtbank gisteren om zijn cliënt in afwachting van de inhoudelijk rechtszaak vrij te laten. Justitie wilde dat hij vast bleef zitten . Daar gaat de rechtbank nu in mee.W., die zelf ook uit China komt, zit onder andere vast op basis van een verklaring van de kok van het Chinese restaurant. Die kok heeft na de overval op de avond van 18 oktober verklaard dat W. uit zijn auto kwam en een zak geld, die Wang en hij bij zich hadden, uit hun handen trok. Daarna probeerde hij te vluchten. Encheng Wang hing aan de auto toen die keihard tegen een muur botste aan het Kaaplaantje in Hoogeveen.Zelf heeft de Hagenaar verklaard dat hij de auto niet is uit geweest en de zak gewoon door het open raam van zijn auto kreeg uit handen van de restauranteigenaar en de kok. Toen hij het daarna ging tellen, zou een van de Hoogeveners hem hard hebben geslagen, waardoor hij in paniek probeerde weg te komen en tegen de muur knalde.Vorige maand is de kok opnieuw gehoord door de politie. Toen heeft hij zijn verklaring veranderd. Hij stelt nu dat hij niet goed heeft gezien hoe het geld in de handen van W. is beland, omdat hij op zijn telefoon aan het kijken was. Volgens W.’s advocaat Louis de Leon wordt de basis waarop de Hagenaar vastzit daarom zwakker. Na een half jaar voorarrest vindt hij dat het tijd wordt dat de man vrijkomt in afwachting van zijn rechtszaak. Zeker nu nog helemaal niet bekend is wanneer die wordt gehouden.De rechtbank vindt de verdenking te ernstig om Alifu W. vrij te laten. Op een overval met dodelijke afloop staat twaalf jaar cel of meer. Ook vreest de rechtbank dat er maatschappelijke onrust ontstaat als de Hagenaar vrijkomt. De rechtszaak is nog niet gepland, omdat het politieonderzoek nog loopt.W. zegt dat hij naar Hoogeveen kwam voor een geldruil. Het ging volgens De Leon om 75.000 euro die hij die avond contant zou krijgen van Wang en de kok. In ruil daarvoor zou de Hagenaar datzelfde bedrag in Chinees geld overmaken op een Chinese rekening van Wang, die het geld in zijn geboorteland wilde investeren. Justitie blijft ervan uit gaan dat sprake was van een overval. Twee medeverdachten van 30 en 32 zitten niet meer vast.