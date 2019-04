Wel of geen paasvuur in uw gemeente?

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft het risico op natuurbranden in onze provincie verhoogd naar fase 2. Het is dus de vraag of alle paasvuren in onze provincie ontstoken worden Gaan de paasvuren in uw gemeente ook door?De gemeente Aa en Hunze neemt later vanmiddag een besluit over het wel of niet door laten gaan van de paasvuren in de gemeente.In de gemeente Assen zijn geen paasbulten.In de gemeente Borger-Odoorn zijn vier van de elf paasvuren afgelast. Het gaat om de bulten van Bronnergerveen, Exloo, Odoorn en Valthe.De gemeente Coevorden neemt op dit moment nog geen beslissing over het wel of niet doorgaan van de paasbulten. "We bekijken per locatie hoe de situatie is en hebben nauw contact met de bouwers. Het is nog niet duidelijk wanneer we een beslissing nemen", aldus een woordvoerder van de gemeente.De gemeente Emmen neemt later vanmiddag een besluit over het wel of niet door laten gaan van de paasvuren in de gemeente.De gemeente Hoogeveen neemt later vanmiddag een besluit over het wel of niet door laten gaan van de paasvuren in de gemeente.In de gemeente Meppel is één paasbult. Die staat in Nijeveen. Of die wordt ontstoken is nog niet bekend.De gemeente Midden-Drenthe neemt vandaag of morgen een besluit over het wel of niet door laten gaan van de paasvuren in de gemeente.De gemeente Noordenveld heeft alle paasvuren in de gemeente afgelast. De gemeente stelt de paasvuren niet uit, maar ruimt de paasbulten op. Het risico op natuurbrand blijft de komende week onverminderd hoog, waardoor aansteken op een later moment evengoed onverantwoord is. De milieustraat is dit weekend extra geopend om snoeiafval weg te brengen.De gemeente Tynaarlo heeft alle paasvuren in de gemeente afgelast. De gemeente stelt de paasvuren niet uit, maar ruimt de paasbulten op. Het risico op natuurbrand blijft de komende week onverminderd hoog, waardoor aansteken op een later moment evengoed onverantwoord is. De milieustraat is dit weekend extra geopend om snoeiafval weg te brengen.De gemeente Westerveld neemt later vanmiddag een besluit over het wel of niet door laten gaan van de paasvuren in de gemeente.De gemeente De Wolden neemt later vanmiddag een besluit over het wel of niet door laten gaan van de paasvuren in de gemeente.